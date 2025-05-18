Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 19 по 25 мая

Любовь / © Associated Press

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Содержание Овен Весы Водолей

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 19 по 25 мая?

Овен

Овнам не стоит торопит события в отношениях с любимым человеком, настаивая на совершении ими поступков. К которым они пока не готовы. Лучше дать ситуации развиваться постепенно, тогда она гораздо быстрее сложится именно так, как им того хочется. Если же продолжать давить на партнера, добиваясь своего во что бы то ни стало, можно получить результат, можно получить результат, прямо противоположный желаемому.

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Весы

Весам звезды не рекомендуют испытывать терпение любимого человека, демонстративно проявляя интерес к другим представителям противоположного пола. Вообще-то, такое поведение вполне в их стиле, тем более, что серьезных целей они в таких случаях не преследуют. Но любимый человек этого не знает, поэтому может принять безобидный флирт за серьезные отношения, что негативно отразиться на атмосфере в семье.

Водолей

Водолеям над научиться доверять любимому человеку, если они и дальше будут подозревать его во всех сметных грехах — прежде всего, в измене — счастливой семейной жизни у них не получится. Не стоит сомневаться в порядочности того, с кем живешь, а уж коль скоро подозрения возникнут, то, возможно, имеет смысл разорвать отношения. Но, похоже, этот случай к предосудительному поведению не имеет никакого отношения.

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