Озеро в виде сердца / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – 2 – 8 марта?

Овен

Овнам не стоит искать добра от добра: если в их личной жизни все надежно и стабильно, нежелательно нарушать это хрупкое равновесие. Результатом таких действий может стать конфликт – причем, сильный и глубокий, вплоть до расставания, что станет особенно досадным, если учесть, что и в новых отношениях добиться чего-либо путного не удастся. Для того, чтобы по итогам произошедших событий, не остаться в одиночестве, нужно отказаться от резких – и решительных – движений, до добра они в это время не доведут.

Реклама

Стрелец

Стрельцам не стоит торопиться с выводами относительно поведения любимого ими человека, которого они могут застать в крайне двусмысленной ситуации. Конечно, если что-то выглядит, как измена, то, скорее всего, это и есть измена, но – не сегодня. Велика вероятность стечения обстоятельств, которые позволят сделать такой вывод, но он, к счастью, окажется ошибочным. Именно поэтому не стоит устраивать скандал по горячим следам – нужно взять время на обдумывание, и открывшиеся – новые –факторы опровергнут все подозрения.

Козерог

Козерогам, озабоченным тем, что в последнее время их личная жизнь попадает в раздел «все сложно», звезды советуют обратить внимание на свою самооценку, которая – как им кажется, вследствие этих событий – опускается все ниже и ниже. На самом деле все происходит с точностью до наоборот: невезение в личных делах обусловлено низкой оценкой своих личностных – моральных и физических – качеств, хотя их привлекательность находится на достаточно высоком уровне – нужно только немного поработать над уверенностью в себе.

Читайте также: