Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 2 по 8 февраля

Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 2-8 февраля?

Овен

Овнам, давно, прочно и, что особенно важно, счастливо состоящих в отношениях с достойным во всех отношениях партнером, жизнь может преподнести своеобразный сюрприз — альтернативу, от которой, как будет казаться на первый взгляд, просто невозможно отказаться. Новый кандидат безусловно окажется человеком во всех смыслах привлекательным, но стоит ли принимать серьезное решение, выбирая незнакомые обстоятельства жизни и отказываясь при этом о надежных и устоявшихся, большой вопрос.

Весы

Весам, которые способны испытывать романтические чувства к нескольким партерам сразу, звезды на этой неделе рекомендуют быть особенно осторожными. О том, чтобы выбрать наконец-то кого-то одного, они представителей этого любвеобильного знака уже не просят, но не стоит хотя бы обижать одного из них, открыто — а иногда и публично — превознося второго. Им это может показаться как минимум странным, но такое поведение не понравится ни одой из сторон таких странных отношений.

Козерог

Козерогов — особенно тех из них, кто давно и по самым разным причинам поставил крест на своей личной жизни — звезды смогут по-настоящему удивить. Они устроят предстаивтелям знака знакомство, имеющее далеко идущие — и счастливые — последствия. Единственное, что им в ответ обязательно нужно сделать — это не отметать возможность серьезных отношений сходу, не подумав. Поступив столь опрометчиво, они быстро об этом пожалеют, но редкий шанс окажется безвозвратно потерянным.

