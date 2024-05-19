Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 20 по 26 мая?

Телец

Тельцам не стоит переживать из-за разлуки с любимым человеком. Во-первых, он уезжает ненадолго, и очень скоро снова будет дома. Во-вторых, современные средства коммуникации позволяют общаться с человеком в любой точке мира, а значит, говорить о полной изоляции друг от друга не приходится. Ну а в-третьих, расставания только укрепляют чувства, в чем представители знака убедятся на собственном опыте.

Скорпион

Скорпионы хорошо знают, что все течет и изменяется, поэтому дважды войти в одну и ту же реку нельзя. Но иногда ситуация складывается таким образом, что можно попробовать вернуть отношения, которые, казалось, уже давно завершились – велика вероятность, что представителям знака на этот раз повезет. Особенно если они учтут совершенные ранее ошибки, сделают выводы и не станут их повторять.

Рыбы

Рыбы должны быть готовы к тому, что отношения с человеком, начавшиеся исключительно как приятельские или дружеские, постепенно перерастут во что-то более серьезное. Разумеется, это произойдет не сразу – стороны успеют привыкнуть дуг к другу, а заодно и понять, насколько такая связь интересна и важна для всех. В любом случае отказываться от такой возможности не стоит – впоследствии можно пожалеть.

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