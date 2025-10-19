Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 октября

Серце / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 20-26 октября?

Рак

Ракам не стоит долго колебаться, решая, сохранить отношения с любимым человеком или разорвать их. Вполне возможно, что их в этом смысле что-то — и совершенно справедливо — раздражает, но выбор, как бы оии его ни оттягивали, делать все равно придется. Звезды советуют им прислушаться к интуиции, которая подскажет, смогут они выдержать постоянное недовольство ситуацией и человеком, который, как им кажется, в этом виноват, и только потом принимать решение

Реклама

Дева

Девам, которые не так давно получили предложение официально оформить отношения с любимым человеком, желательно решиться и, наконец-то, сделать шаг ему навстречу. Скорее всего, представители знака опасаются, что со штампом в паспорте их совместная жизнь станет как будто бы обязательной, а, значит, обыденной и скучной, но их страхи не имеют под собой реального основания, тем более, что только от них самих зависит, какой будет атмосфера в их общем доме.

Водолей

Водолеям важно помнить о том, что утверждение «ревнует — значит, любит», далеко не всегда соответствует истине, а в данном — конкретном — случае и вовсе не имеет отношения к сложившимся обстоятельствам. У представителей знака нет никакого повода для проявлений ревности, о чем им постоянно твердит их партнер, но они по непонятной причине ему не верят. Возможно имеет смысл наконец-то прислушаться к словам любимого человека и перестать изводить и его, и себя.