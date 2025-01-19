Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 20 по 26 января?

Близнецы

Близнецам звезды советуют вспомнить о том, что любые отношения – это не только эмоции, отвечающие за романтику и страсть, но и постоянна работа, причем, взаимная. Поэтому – разумеется, если они хотят, чтобы партнер ценил и понимал их – они сами должны таким же образом относиться к нему. Просто сидеть и ждать, когда любимый человек станет идеальным во всех отношениях – путь в никуда, добиться желаемого положения вещей им – при всем желании – все равно не удастся.

Стрелец

Стрельцам необходимо понять, что в данный момент в личной жизни от них ничего не зависит. Для представителей этого – активного и деятельного – знака такое осознание будет нелегким, поскольку они не умеют сидеть и ждать, когда все разрешиться само по себе – им обязательно нужно что-то делать, но в данном конкретном случае такая тактика н принесет желаемого результата, поэтому очень важно проявить терпение и верить в то, что в конечном итоге все уладится.

Рыбы

Рыбам не стоит сдерживать себя в отношении к человеку, который им симпатичен, тем более, что он тоже им симпатизирует, оказывая однозначные – не допускающие различных толкований – знаки внимания. Именно этот факт действительно имеет значение, а все остальное – включая пресловутое общественное мнение –не имеет значения, поскольку забудется уже завтра, в то время как взаимные романтические чувства останутся надолго, а, возможно, и навсегда.

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