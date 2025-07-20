Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 21-27 июля

Любовь / © Associated Press

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Содержание Лев Водолей Рыбы

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 21 по 27 июля?

Лев

Львам, которые очень любят, чтобы ими восхищались и восторгались, могут встретить человека, для которого станут центром Вселенной — в буквальном смысле этого слова. На самом деле далеко не каждый готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы стать вторым номеров, выведя кого-то на первый план, поэтому можно считать, что представителям знака очень повезло, тем более, что зародившееся чувство, возможно, продлится у них всю жизнь.

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Водолей

Водолеи могут получить долгожданное известие от человека, с которым они давно расстались, но при этом по целому ряду не смогли его позабыть. Учитывая то, что в наше время общение между людьми действительно не знает границ, можно предположить: он на какое время взял тайм-аут, чтобы все обдумать и сделать вывод о том, как должны в дальнейшем развиваться их отношения. Теперь же он, похоже, готов озвучить своей решение — и звезды уверены, что оно окажется положительным.

Рыбы

Рыб ждет романтическое свидание с человеком, которого они — по исключительно объективным, а, значит, уважительным причинам — давно не видели. Имеет смысл подготовиться к нему, определив заранее темы для разговора: они не должны его встревожить или, уж тем более, обидеть, а только развлечь и обеспечить приятные эмоции. К тому же, не стоит торопить события, настаивая на том, чтобы отношения перешли в новую — более активную — важные события обязательно произойдут в свое время.

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