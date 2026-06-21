Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 июня

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 22-28 июня?

Дева

Девам звезды готовят приятный сюрприз в виде знакомства с человеком, с которым их в будущем свяжут серьезные отношения. Но своеобразная опасность этой встречи состоит в том, что на первый взгляд он категорически не понравится представителям знака — причем, настолько сильно, что они даже не смогут этого скрыть. Разрешение этой ситуации во многом будет зависеть от новоявленного партнера: если он сможет переступить через негатив, все сложится удачно, ну а если нет, то и отношения, скорее всего, не сложатся, хотя впоследствии им придется об этом пожалеть.

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Скорпион

Скорпионам, которые — совершенно неожиданно для себя — попадут в любовный треугольник, звезды советуют сохранять спокойствие. Скорее всего, любимый ими человек не имеет к этой –банальной — геометрической фигуре никакого отношения, и в том, что третья его сторона начала испытывать к нему романтические чувства, не виноват. Главное, что в этот момент требуется от представителей знака — доверие, тогда неприятная ситуация рассеется сама по себе. Возмутитель спокойствия обязательно поймет, что третий — лишний, и благородно отойдет в сторону.

Стрелец

Стрельцам, которые, как им покажется, встретят любовь всей своей жизни, не стоит торопиться, сознательно ускоряя события. Близкий человек может воспринять — и, скорее всего, воспримут — такие действия, как моральное и эмоциональное насилие, что не только не приведет к желаемому результату, но и, наоборот, значительно их от него отбросит. Звезды советуют представителям знака проявить качество, которое им, увы, не свойственно — терпение, и дать событиям возможность идти своим чередом. В таком случае — без их активного вмешательства — все сложится именно так, как хочется.

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