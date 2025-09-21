Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 сентября

Любовь / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 22 по 28 сентября?

Близнецы

Близнецам необходимо понять, что в сложностях в отношениях с близким человеком, которые в последнее негативно отражаются на их настроении, виноваты они сами — точнее, в их неумении — и нежелании — обсуждать существующие проблемы. Звезды советуют им поговорить с их партнером — спокойная беседа без повышения тона и взаимных упреков многое объяснит и расставить все на свои места — в противном случае напряженность будет нарастать, и еще неизвестно, до чего она доведет.

Реклама

Весы

Весам не стоит слишком сильно наседать на любимого человека, буквально принуждая его поступить так, как они хотят. Скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот: из чувства противоречия он будет делать все вопреки просьбам — как простым, так и настоятельным. Зато если оставить его в покое, да и вообще отпустить ситуацию, партнер, почувствовав отсутствие контроля, сделает все так, как нужно, а, возможно, даже лучше, так что не стоит на него давить.

Рыбы

Рыбам не помешает некоторая доля снисходительности, которую им желательно проявить в отношении близкого человека. Возможно, он сделал глупость, поступив так, как категорически не должен был бы, но весь он раскаялся в своей ошибке, о чем уже неоднократно рассказал представителям знака. К тому же, злого умысла у него не было — только легкомыслие и взбалмошность, а такие «грехи» вполне можно простить, не делая из них серьезную проблему.