Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 22 по 28 января?

Близнецы

Близнецам, в последнее время почувствовавшим охлаждение со стороны партнера, стоит проанализировать сложившуюся ситуацию. Скорее всего, ни придут к неожиданному для себя выводу: в том, что происходит, виноваты они сами. Достаточно будет уделять любимому человеку чуть больше внимания, и все вернется на круги своя.

Дева

Девы на собственном опыте смогут убедиться в том, что даже при наличии сумасшедшей страсти отношения с любимым человеком не построятся сами – над ними надо работать. Как известно, худой мир лучше доброй ссоры, а компромисс – упорства в отстаивании принципов, которые не имеют ни малейшего значения.

Скорпион

Скорпионам необходимо быть более искренними и открытыми в общении с любимым человеком. Не стоит скрывать проблемы, которые, могут возникнуть, нужно сразу же обсуждать – как их вероятность, так и способы выхода из ситуации. Это гораздо лучше, чем таить все в себе – неизвестно, как это отразится на отношениях.

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