Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 23 февраля по 1 марта

Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 23 февраля по 1 марта?

Дева

Девы могут столкнуться с ситуацией, в которую они обычно загоняют других– любимый человек начнет старательно подгонять их под стандарты, существующие в его голове. Конечно, за представителей знака можно только порадоваться, которые, что называется, на своей шкуре почувствуют всю силу свойственного им перфекционизма. Но в данном случае им придется выходить из ситуации самостоятельно, главное — максимально терпеливо и с пониманием отнестись к требованиям своего партнера.

Реклама

Скорпион

Скорпионам — особенно тем, кто в последнее время недоволен отношениями с близким челвеком — важно помнить, что данную проблему, как, впрочем, и любую другую никто за них не решит. Главное — определиться с тем, хотят они продолжения или нет, но в любом случае необходимо все решить, обсудив этот важный вопрос со своим партнером, а уже по результатам беседы принимать решении — лучше всего, если он будет не единоличное, а совместное, тогда обе стороны останутся довольны результатом.

Водолей

Водолеям звезды советуют вспомнить, что отношения с любимым человеком это не только праздники, но и будни, в которые — чтобы сохранить их на позитивном уровне — необходимо морально вкладываться. Главное качество, которые необходимо проявить предстаивтелям знака, — терпение. В долговременной семейной жизни масса моментов, которые могут вызывать серьезное — а зачастую и обоснованное — раздражение, но те, кому важен мир в отношениях, должны научиться его сдерживать.

Читайте также: