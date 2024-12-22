Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 23 по 29 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 23 по 29 декабря?

Овен

Овнам не стоит отталкивать человека, с которыми они когда-то уже пытались выстроить отношения, но по каким-то – скорее всего, объективным – причинам не смогли этого сделать. Даже если представители знака справедливо обижены, накануне Нового года имеет смысл обнулить отношения, позабыв про ссоры и взаимные претензии, и дать совей бывшей – а возможно, и нынешней – симпатии еще один шанс.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на судьбоносное знакомство с человеком, который задержится в их жизни надолго, а, возможно, останется в ней навсегда, особенно если они – как советует народная примета – встретят с ним Новый год. Дело в том, что на этот раз им посчастливится встретить того, с кем их объединят не только страстные отношения, но и образ мыслей, вкусы и мировоззрение в целом – этому человеку ничего не надо будет объяснять.

Дева

Девам, надеющимся вернуть отношения с близким человеком, с которым их некоторое время назад разлучила ссора, стоит помнить о том, что нельзя два раза войти в одну и ту же воду, даже если этого очень хочется. Возможно, перед Новым годом стоит сосредоточиться на новых отношениях, которые уже начались – или вот-вот начнутся – и постараться не допускать в них былых ошибок, разрушивших прежнюю связь.

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