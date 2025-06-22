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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
446
Время на прочтение
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 23 по 29 июня

К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Любовь

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 23 по 29 июня?

Овен

Овнам — особенно тем, кто в последнее время совсем упал духом –важно помнить: как бы ни сложились обстоятельства, нельзя ставить крест на своей личной жизни. Самые неожиданные — и приятные — Именно такая история события в ней могут произойти в любое время, особенно, если ее совсем не ждешь. Именно такая история произойдет с представителями знака в это время: в жизненный период, кажущийся им мрачным, они могут встретить человека, который станет главным в их жизни.

Лев

Львам, которым может показаться, что их отношения с любимым человеком зашли в тупик, звезды советуют подумать о том, в слоившейся ситуации есть и доля их вины. В последнее время они уделяли ему до обидного мала внимания, к тому же, часто ставили свои интересы выше и6нтересов своих близких. Пришла пора исправлять ситуацию, которая, к счастью, подлежит корректировке, а начать можно с малого — устроить близкому человеку сюрприз — например, романтический ужин.

Скорпион

Скорпионы могут обнаружить, что человек, которому они уже довольно давно испытывают тайную симпатию, отвечают им взаимностью. Нельзя сказать\, что они совсем об этом не догадывались, но доля сомнения в существовании взаимности у них была, что постоянно отравляло им настроение и мироощущение. Теперь же — после сделанного ими открытия — все остальное является делом техники, главное — напугать потенциального партнера своим — своеобразным — чувством юмора.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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