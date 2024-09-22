Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 23 по 29 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 23 по 29 сентября?

Рак

Каким бы образом – даже если речь идет о драматических обстоятельствах – вы ни расстались с близким человеком, с которым, возможно, прожили долгое время, нежелательно «зависать» в статусе одиночки. Необходимо стремиться к новым отношениям, которые позволят залечить былые душевные раны, тем более, что в желающих познакомиться с такими привлекательными людьми недостатка не будет.

Весы

Весам – как на данном конкретном жизненном этапе, так и в любое другое время – очень важно прибиться – наконец-то! – к одном берегу. Невозможно постоянно метаться из стороны в сторону, пытаясь – как из паззлов – сложить портрет идеального возлюбленного из качеств разных людей, поскольку таких в природе не существует. Нужно выбрать одного и выстраивать отношения, учитывая, как его достоинства, так и недостатки.

Стрелец

Стрельцам жизнь приготовила сюрприз в виде встречи с человеком, с которым они расстались некоторое время назад при невразумительных обстоятельствах – ее причины до сих пор не может объяснить ни одна из сторон. Что ж, похоже, пришла пора разобраться в предшествующих разрыву обстоятельствах – здесь представителей знака может ожидать много сюрпризов, а там и до восстановления отношений недалеко.

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