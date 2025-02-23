Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 24 февраля по 2 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 24 февраля по 2 марта?

Телец

Тельцам стоит помнить о том, что одно из самых важных условий счастливых отношений с любимым человеком, является откровенность. Тем, кто что-то скрывает от своей второй половинки или, что уж совсем недопустимо, обманывает ее, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно, а скорее всего, на нынешней неделе это выйдет им боком. Не стоит удивлять тому, что партнер не захочет строить отношения на лжи, и вполне может принять решение расстаться.

Лев

Львам, которые находятся в ссоре с любимым человеком, не стоит ломать голову над тем, кто виноват в случившемся, гораздо правильнее – и продуктивнее подумать, как выйти из сложившейся ситуации, тем более что наступающая неделя даст возможность наладить отношения. Главное, не идти на поводу у эмоций, а руководствоваться здравым смыслом: именно он подскажет, как правильно действовать в существующих обстоятельствам, останется только следовать его "подсказкам".

Козерог

Козерогам, которые сосредоточены прежде всего на своей работе, важно помнить о том, что у них есть близкие и любимые люди, нуждающиеся в их любви и внимании. Тем более что для этого нужно не так уж много времени и усилий – достаточно нескольких часов в день, когда необходимо отодвинуть в сторону профессиональную деятельность и, образно говоря, вернуться в семью. Представители знака тут же почувствуют, насколько сильно им в последнее время не хватает такого общения.

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