Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 24 по 30 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 24 по 30 марта?

Рак

Ракам не стоит давать волю своей мнительности, которая – при малейшем подозрении на измену близкого человека – может нарисовать такие страшные картины, что режиссеры триллеров умрут от зависти. Довольно быстро выясняется – и нынешняя неделя в этом смысле не исключение, – что ничего их фантазии не имеют ничего общества с реальностью. А вот накалить и усложнить отношения они могут вполне, так прежде чем устраивать сцены ревности, нужно хорошо подумать.

Лев

Львам предстоит самим себе ответить на вопрос о том, стоит ли сохранять отношения, которые в последнее время дали трещину, или нет. При этом звезды настоятельно рекомендуют им не торопиться и, проанализировав сложившуюся ситуацию, взвесить все довода – как «за», так и «против». Главное не принимать важное решение впопыхах или под влиянием эмоций: все, что делается в таком состоянии, впоследствии с трудом корректируются, а иногда это и вовсе не удается сделать.

Козерог

Козерогам нужно будет продемонстрировать свои чувства к близкому человеку не только на деле, но и на словах- именно так, а не наоборот. Представители знака всегда заботятся о родных и любимых людях, делая для них все возможное и даже невозможное, – в этом смысле их упрекнуть не в чем, а вот красивые слова – в силу заниженного эмоционального уровня – говорят редко, заставляя любимого человека подозревать их в равнодушии: нынешняя неделя – прекрасное время для исправления ситуации.

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