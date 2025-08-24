Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа

Любовь / © Associated Press

Реклама

Содержание Близнецы Весы Стрелец

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 25 по 31 августа?

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют отпустить свое прошлое: каким бы приятным оно ни было, его время прошло, а, значит, вернуть его обратно невозможно, да и не стоит — ничего путного из этого не получится. И встреча с человеком, который занимает в воспоминаниях представителей знака центральное место, не позволит начать отношения с ним с чистого листа, так что не стоит и пытаться. Лучше подождать, пока появится тот, кому они действительно будут интересны.

Реклама

Весы

Весам не стоит начинать новые отношения с обмана: знакомый, который скажет им неправду в первый же день общения, вряд ли сможет стать серьезным спутником жизни. Поэтому, поймав нового знакомого на лжи, не стоит давать ему второй шанс в расчете на то, что он просто ошибся, а, значит, исправится. Скорее всего, произошедшее — не случайность, а закономерность, и в будущем ком лжи будет только нарастать, делая отношения утомительными и обременительными.

Стрелец

Стрельцам звезды могут подарить яркий роман, который «вырастет» из давней симпатии, долгое время не развивавшейся во что-то более серьезное. Теперь, похоже, пришло время дать волю своим чувствам, тем более, что они являются взаимными. Правда, звезды не могут гарантировать представителям знака, что связь окажется прочной и долговременной — тут в каждом конкретном случае все будет зависеть от целой суммы факторов, но несколько недель полого счастья они гарантируют.