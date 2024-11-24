Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 ноября по 1 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 25 ноября по 1 декабря?

Лев

Львам не стоит торопиться с окончательным расставанием с близким человеком – если он по-прежнему им дорог, возможно, стоит дать ему еще один шанс. Тем более что, похоже, он осознал свою вину и готов приложить любые усилия для того, чтобы ее загладить. Вполне возможно, что удастся начать отношения с чистого листа, о чем мечтают как сами представители знака, так и их вторая половинка.

Весы

Весам не рекомендуется искать добра от добра: сложившиеся у них отношения нужно оберегать всеми возможными способами, поскольку, разрушив их, они впоследствии поймут, что совершили серьезную ошибку. Поэтому, прежде чем поддаться эмоциям и безвозвратно разорвать существующую связь, стоит подумать над тем, не придется ли в самом скором времени пожалеть о своей бескомпромиссности.

Козерог

Козерогам не стоит верить слухам и сплетням о любимом человеке, которые в это время могут достичь их ушей. Но даже если у них возникнут хотя бы малейшие сомнения в его порядочности, лучший способ разрешить их – откровенно поговорить со своей второй половинкой. Вряд ли близкий человек станет что-нибудь скрывать, лгать и изворачиваться – скорее всего, он скажет правду, а значит, представители знака смогут вздохнуть с облегчением.

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