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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 по 31 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 по 31 декабря

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 25 по 31 декабря?

Телец 

Тельцам не стоит отталкивать человека, с которыми они когда-то уже пытались выстроить отношения, но по каким-то – скорее всего, объективным – причинам не смогли этого сделать. Даже если представители знака справедливо обижены, имеет смысл обнулить отношения, позабыв про ссоры, и дать совей бывшей – а, возможно, и нынешней – симпатии еще один шанс. 

Дева 

Девам не стоит искать дора от добра: сложившиеся у них отношения нужно оберегать всеми возможными способами, поскольку, разрушив их, они впоследствии поймут, что совершили серьезную ошибку. Наступающие новогодние праздники во многом облегчат задачу ля представителей знака – совместная подготовка к ним сблизит представителей знака с близкими людьми. 

Козерог 

Козерогам, которые в душе совсем не так суровы, как может показаться со стороны, звезды обещают серьезные любовные страсти, которые будут бушевать в их душе. Неудивительно, что они заставят представителей знака вспомнить о том, что на свете существуют не только финансы, бизнес и выгода, но и любовь – иррациональное и бескорыстное чувство. 

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Дата публикации
Просмотры
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