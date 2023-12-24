Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 по 31 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 25 по 31 декабря?

Телец

Тельцам не стоит отталкивать человека, с которыми они когда-то уже пытались выстроить отношения, но по каким-то – скорее всего, объективным – причинам не смогли этого сделать. Даже если представители знака справедливо обижены, имеет смысл обнулить отношения, позабыв про ссоры, и дать совей бывшей – а, возможно, и нынешней – симпатии еще один шанс.

Дева

Девам не стоит искать дора от добра: сложившиеся у них отношения нужно оберегать всеми возможными способами, поскольку, разрушив их, они впоследствии поймут, что совершили серьезную ошибку. Наступающие новогодние праздники во многом облегчат задачу ля представителей знака – совместная подготовка к ним сблизит представителей знака с близкими людьми.

Козерог

Козерогам, которые в душе совсем не так суровы, как может показаться со стороны, звезды обещают серьезные любовные страсти, которые будут бушевать в их душе. Неудивительно, что они заставят представителей знака вспомнить о том, что на свете существуют не только финансы, бизнес и выгода, но и любовь – иррациональное и бескорыстное чувство.

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