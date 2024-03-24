Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25 по 31 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 25 по 31 марта?

Рак

Ракам, скорее всего, не удастся войти в одну и ту же реку дважды – заново выстроить отношения с некогда любимым человеком они, скорее всего, не смогут. Тем не менее, звезды советуют им не огорчаться: как известно, свято место пусто не бывает – в ближайшее время их ждет поистине судьбоносная встреча, которая обнулит все их душевные переживания.

Дева

Девам, которые всерьез обиделись на свою вторую половинку и категорически отказываются мириться, звезды настоятельно рекомендуют вспомнить, как и из-за чего случилась злополучная ссора В таком случае они, хоть им это и неприятно признавать, вынуждены будут признать, что вели себя не лучшим образом и виноваты в размолвке не меньше партнера.

Водолей

Водолеям, которые легко встречаются с объектами своих чувств и еще легче с ними расстаются, оправдывая свое поведение тем, что никто не вечно под луной, на этот раз желательно остановиться и хорошенько подумать. Скорее всего, никого лучше своего нынешнего спутника жизни им – как бы они ни старались – найти не удастся, так что не стоит торопиться.

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