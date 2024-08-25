Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 августа по 1 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 26 августа по 1 сентября?

Близнецы

Близнецам, тяжело переживающим разрыв с близким человеком, звезды приготовили пиритный сюрприз – знакомство с интересным человеком, которое вполне может перерасти в долговременные и гораздо более счастливые отношения, чем те, которые закончились. Главное, верить в то, что счастье может прийти в любой момент – в том числе и тогда, когда мы его совсем не ждем.

Стрелец

Стрельцам, которые хотят наладить более серьезные отношения с человеком, которому симпатизируют, нужно проявлять поменьше энтузиазма. Возможно, для представителей знака это будет открытием, но их напор пугает того, на кого они нацелились. Возможно, стоит дать ему возможность разобраться в своих чувствах и самому решить, каким он видит их совместное будущее?

Водолей

Водолеям, которые умом понимают, что их отношения с некогда любимым человеком уж отжили свое, но не могут набраться смелости, чтобы разорвать надоевшую связь, важно вспомнить: не разрушив старое, невозможно построить новое. Похоже, пришла пора окончательно расстаться, освободив себя и близкого человека друг от друга, тогда оба довольно быстро обретут личное счастье.

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