Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 августа по 1 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе – с 26 августа по 1 сентября?
Близнецы
Близнецам, тяжело переживающим разрыв с близким человеком, звезды приготовили пиритный сюрприз – знакомство с интересным человеком, которое вполне может перерасти в долговременные и гораздо более счастливые отношения, чем те, которые закончились. Главное, верить в то, что счастье может прийти в любой момент – в том числе и тогда, когда мы его совсем не ждем.
Стрелец
Стрельцам, которые хотят наладить более серьезные отношения с человеком, которому симпатизируют, нужно проявлять поменьше энтузиазма. Возможно, для представителей знака это будет открытием, но их напор пугает того, на кого они нацелились. Возможно, стоит дать ему возможность разобраться в своих чувствах и самому решить, каким он видит их совместное будущее?
Водолей
Водолеям, которые умом понимают, что их отношения с некогда любимым человеком уж отжили свое, но не могут набраться смелости, чтобы разорвать надоевшую связь, важно вспомнить: не разрушив старое, невозможно построить новое. Похоже, пришла пора окончательно расстаться, освободив себя и близкого человека друг от друга, тогда оба довольно быстро обретут личное счастье.
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