Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 февраля по 3 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе – с 26 февраля до 3 марта?
Телец
Тельцам звезды советуют не упустить шанс официально оформить отношения с человеком, которого они называют своей первой любовью. Возможно, именно сейчас он не только окажется свободным, но и выразит желание закрутить роман с представителями знака – звезды советуют им ловить свою удачу за хвост.
Дева
Девам не стоит отворачиваться от близкого человека только потому, что он совершил ошибку. Во-первых, он уже давно в ней покаялся и делает все для того, чтобы ее исправить. Во-вторых, представители знака – и они хорошо об этом знают – и сами не безгрешны, но им прощают все их оплошности, так почему бы и им не проявить великодушие.
Скорпион
Скорпионов, живущим с любимым человеком уже не один год, не стоит слушать лже-подруг, успевшим уже не раз развестись со своими вторыми половинками и найти новых спутников жизни. Каждый сам решает, как ему строить личную жизнь, а попытки изменить к лучшему то, что и так хорошо, - прекрасный способ все испортить.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Гардероб Тельцов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Близнецов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Овнов: астролог рассказала, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам