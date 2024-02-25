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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 февраля по 3 марта

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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 февраля по 3 марта

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 26 февраля до 3 марта?

Телец 

Тельцам звезды советуют не упустить шанс официально оформить отношения с человеком, которого они называют своей первой любовью. Возможно, именно сейчас он не только окажется свободным, но и выразит желание закрутить роман с представителями знака – звезды советуют им ловить свою удачу за хвост. 

Дева 

Девам не стоит отворачиваться от близкого человека только потому, что он совершил ошибку. Во-первых, он уже давно в ней покаялся и делает все для того, чтобы ее исправить. Во-вторых, представители знака – и они хорошо об этом знают – и сами не безгрешны, но им прощают все их оплошности, так почему бы и им не проявить великодушие. 

Скорпион 

Скорпионов, живущим с любимым человеком уже не один год, не стоит слушать лже-подруг, успевшим уже не раз развестись со своими вторыми половинками и найти новых спутников жизни. Каждый сам решает, как ему строить личную жизнь, а попытки изменить к лучшему то, что и так хорошо, - прекрасный способ все испортить. 

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