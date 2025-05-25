Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 мая по 1 июня

Любовь / © Associated Press

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Кому повезет в любви 26 мая по 1 июня

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 26 мая по 1 июня?

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Рак

Ракам, которые в последнее время, как им кажется, в отношениях зашли в тупик с близким человеком, звезды советуют хотя бы на время отвлечься от личных проблем, а еще лучше — отпустить их. Чем больше представители знака будут сосредоточиваться на существующих проблемах, тем меньше у них шансов избавиться на них, и — наоборот, так что имеет смысл расслабиться и дать жизни замечательную возможность, решить все важные вопросы за них.

Дева

Девам нужно — хотя бы иногда — снимать маску Снежной королевы и показывать любимому человеку свои чувства, которые — из-за присущей им сдержанности — таят глубоко внутри. В противном случае они могут потерять отношения, которые для них очень важны. Нужно помнить о том, что далеко не все могут терпеть холодность и отстраненность представителей знака, которые они выставляют в качестве защиты от окружающего мира и живущих в нем людей.

Скорпион

Скорпионам не стоит бояться расставания с близким человеком, к которому в это время плавно подводит их жизнь. Во-первых, она продлится недолго, и очень скоро сменится приятной встречей. А во-вторых, кратковременное расставание не остудит чувства партнера, а, наоборот, подогреет их, что самым благоприятным образом скажется на отношениях. Такой эффект настолько понравится представителям знака, что впредь они будут повторять его нарочно.

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