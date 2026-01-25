Рисунок сердца на снегу / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе –? 26 января — 1 февраля?

Дева

Девам — особенно тем из них, ко состоит в отношениях уже не один год — необходимо приложить максимум усилий для сохранения и укрепления этой связи. Представители знака лучше других знают, что чувства — это, прежде всего, работа, которая не знает ни выходных, ни праздничных дней, и сейчас им придется испытать это на сованном опыте, проведя полноценную и качественную перезагрузку. Звезды уверены: время и силы, которые придется потратить, не будут потеряны зря, а дадут хороший результат.

Скорпион

Скорпионы могут совершенно неожиданно — как для себя, так и для других — завести служенный роман, который приведет их к серьезным и долговременным отношениям. Правда, коснется это только тех представителей знака, которые на данный момент одиноки, поскольку любовный треугольник в это время — как, впрочем, и в любое другое — вряд ли доведет их до добра. Рисковать чувствами близкого человека, даже если кажется, что они уже не так интенсивны, как раньше, нежелательно.

Водолей

Водолеям, которые столкнуться с изменой близкого человека, конечно же, придется нелегко, но звезды призывают их не торопиться с выводами и не делать резких движений, а досконально разораться в сложившейся ситуации. Возможно, в результате они сделают неожиданный вывод, осознав, что во многом виноваты сами, а значит и исправлять ситуацию им с партнером необходимо вдвоем. Ну, а самым непредсказуемым в данном случае может оказаться не разрыв, а укрепление существующих отношений.

