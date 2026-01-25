- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 2 мин
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 января — 1 февраля
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе –? 26 января — 1 февраля?
Дева
Девам — особенно тем из них, ко состоит в отношениях уже не один год — необходимо приложить максимум усилий для сохранения и укрепления этой связи. Представители знака лучше других знают, что чувства — это, прежде всего, работа, которая не знает ни выходных, ни праздничных дней, и сейчас им придется испытать это на сованном опыте, проведя полноценную и качественную перезагрузку. Звезды уверены: время и силы, которые придется потратить, не будут потеряны зря, а дадут хороший результат.
Скорпион
Скорпионы могут совершенно неожиданно — как для себя, так и для других — завести служенный роман, который приведет их к серьезным и долговременным отношениям. Правда, коснется это только тех представителей знака, которые на данный момент одиноки, поскольку любовный треугольник в это время — как, впрочем, и в любое другое — вряд ли доведет их до добра. Рисковать чувствами близкого человека, даже если кажется, что они уже не так интенсивны, как раньше, нежелательно.
Водолей
Водолеям, которые столкнуться с изменой близкого человека, конечно же, придется нелегко, но звезды призывают их не торопиться с выводами и не делать резких движений, а досконально разораться в сложившейся ситуации. Возможно, в результате они сделают неожиданный вывод, осознав, что во многом виноваты сами, а значит и исправлять ситуацию им с партнером необходимо вдвоем. Ну, а самым непредсказуемым в данном случае может оказаться не разрыв, а укрепление существующих отношений.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Что нас ждет в 2026 году: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака