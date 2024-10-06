Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 7 по 13 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 7 по 13 октября?

Телец

Тельцам стоит определиться с тем, что для них важнее – их "фирменное" упрямство или отношения с дорогим для них человеком. Если они, как говорится, положа руку на сердце, все-таки выберут второе, возможно, все-таки стоит смирить свою гордыню и перестать упирать "рогом" в принципы, которые по большому счету особой ценности для них не представляют, особенно если сравнивать их с любимым человеком.

Лев

Девам, заскучавшие в обществе своих вторых половинок, с которыми они состоят в отношениях – или браке – уже довольно продолжительное время, тем не менее, не стоит делать резких движений, "ныряя" в роман с новым, а, возможно, и старым партнером. Расставание с ним, случившееся энное время назад, все время беспокоило представителей знака, поэтому нынешняя встреча может представлять серьезную угрозу для их брака.

Скорпион

Скорпионы, которые пока еще не обрели счастья в личной жизни, могут получить прекрасную возможность сделать это. Новый человек, который в это время появится рядом с ними, поначалу вызовет исключительно негативные эмоции, тем не менее звезды рекомендуют им не делать поспешных выводов. При более близком знакомстве отношение к нему может кардинально измениться в лучшую сторону.

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