Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 21 по 27 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 21 по 27 октября?

Овен

Овнам не стоит становиться в позу обиженных, а потому непоколебимых и принципиальных людей, которые ни при каких условия не простят близкого человека за совершенную ими ошибку. Желательно вспомнить всю предысторию ссоры – скорее всего, вы не менее – а, возможно, и более – виноваты в случившееся, а провинившемуся партнеру нужно дать второй шанс – вряд ли вас порадует расставание с ним.

Лев

Львам звезды настоятельно советуют обратить внимание на человека, который появится в их окружении. Это может быть, как новый сотрудник в фирме, на которой они работают, или друг старых знакомых или родственников, с которым они до сих пор не встречались. В любом случае не стоит делать выводы по первому – не самому лучшему – впечатлению, оно скорее всего, окажется ошибочным.

Водолей

Водолеям, которых друзья или родственники захотят познакомить с «прекрасной кандидатурой» на роль бойфренда, не стоит сходу отказываться. Велика вероятность того, что человек, которого хотят сосватать представителям знака, понравится последним и они с готовностью согласятся на первое свидание, впрочем, как и все последующие: судьба приходит к людям разными путями, в том числе, и благодаря таким знакомствам.

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