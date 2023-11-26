Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 ноября по 3 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 27 ноября по 3 декабря?

Близнецы

Близнецы смогут рассчитывать на примирение с близким человеком только в случае полой откровенности. Не стоит ничего от него скрывать, в противном случае в отношениях постоянно будут возникать недоразумения. Они затруднят общение, а со временем и вовсе могут привести к серьезным ссорам вплоть до расставания – вряд ли представителей знака устроит такое развитие событий.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют как можно больше времени проводить с близким человеком, даже если для этого придется отодвинуть на второй план решение профессиональных вопросов. Таким образом им удастся купировать очаг недовольства, который назревает в отношениях: он продиктован тем, что представители знака всегда ставят свою работу на первое место, а личную жизнь – на второе.

Скорпион

Новые знакомства, которые ждут представителей знака в это время, могут сыграть судьбоносную роль даже в жизни тех из них, чья личная жизнь, как казалось, была счастливо устроена раз и навсегда. Впрочем, каждому придется самому давать ответ на вопрос, как вести себя в сложившейся ситуации – резко изменить свою жизнь, перевернув все с ног на голову, или оставить все как есть.

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