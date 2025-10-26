Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 октября по 2 ноября

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 27 октября по 2 ноября?

Близнецы

Близнецы, которых в это время ожидает что-то наподобие служебного романа, важно подумать о том, что для них важнее — профессиональные успехи и карьерный рост или яркая и насыщенная личная жизнь. Совмещать то и другое у них, несмотря на двойственность характера представителей знака, у них не получится, так что от чего-то гарантированно придется отказаться. Впрочем, если перейти на новое место работы, то данная миссия вполне может оказаться выполнимой.

Лев

Львам, которые находятся в состоянии перманентного недовольства близким человеком, стоит задуматься о том, что в сложившейся ситуации они виноваты не менее, а возможно и более, чем их партнер. Проявив хотя бы немного самокритичности, они поймут, в чем были неправы, а заодно и сделают вывод относительно того, как все исправить. Возможно, придется поступить некоторой долей самолюбия, но хорошие отношения с любимым человеком будет того стоит.

Козерог

Козерогам — если, конечно, они не хотят окончательно выйти из отношений с близким человеком — пора исправлять положение, которое с полным правом можно назвать плачевным. Звезды настоятельно рекомендуют им больше внимания уделять своем партнеру, который чувствует себя одиноким и потерянным. Конечно, работа для представителей этого — самого трудолюбивого — знака невероятно важна, но и о близких людях забывать не стоит — им нужны внимание и забота.