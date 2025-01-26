Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 января- 2 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 27 января по 2 февраля?

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на исполнение одного из самых заветных желаний – встречу с человеком, которого они – по объективным и уважительным причинам – давно не видели. Имеет смысл заранее к нему подготовиться, выбрав для разговора спокойные и нейтральные темы. Аже если представители знака выяснить со своим партнером отношения, расставив, так сказать, все точки над «и», им имеет смысл немного подождать – время для такого «обмена мнений» еще не пришло.

Дева

Дев – преимущественно тех, кто недавно поссорился с близким человеком, ждет долгожданное примирение. Обе стороны конфликта недовольны сложившейся ситуацией, поэтому будут стремиться во что бы ни стало наладить отношения, и им это удастся. Главное, не начать разбираться, кто прав или виноват в случившемся, поскольку такой подход может вывести ссору на новый уровень, а это не только не поспособствует примирению, но и закрепит нынешнее – неприятное и нежелательное – статус-кво.

Стрелец

Стрельцы могут столкнуться с необходимостью жертвы, которую они во всяком случае, так считает их партнер – обязаны будут принести во имя их любви. Звезды не станут отговаривать представителей знака от такого безрассудного поступка, поскольку в таком случае они, скорее всего, сделают назло, но все-таки рекомендуют им лишний раз подумать. Велика вероятность того, что они пожалеют о своем решении, но уже не смогут его изменить, так что не стоит торопиться.

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