Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 3 по 9 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 3 по 9 марта?

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время всерьез настроились на разрыв с близким человеком, звезды советуют не торопиться и сначала задать себе один, но очень важный вопрос: смогут ли они найти взамен того, который будет удовлетворять всем их – прямо скажем. Более чем завышенным – требованиям? В случае положительного ответа они могут смело указывать своему нынешнему партнеру на дверь, но, скорее всего, он будет отрицательным, а, значит, не стоит горячиться.

Скорпион

Скорпионам – преимущественно тем из них, кто по какой-то причине коротает время в одиночестве – звезды настоятельно рекомендуют присмотреться к человеку, который не так давно появился рядом с ними – например, на работе или по соседству. Возможно, на первый взгляд он не покажется им достойным внимания, но торопиться с выводами в данном случае не стоит – слишком велик риск ошибиться и потерять возможность обрести свою вторую половинку.

Стрелец

Стрельцам, которые – в силу самых разных и индивидуальных для каждого конкретного случая – причин уверены, что им личного счастья уже не найти, звезды советуют поостеречься от таких – далеко идущих выводов. Встреча с человеком, который станет для них не только любимым, но и другом, может случиться за каждым поворот, поэтому – вместо того, чтобы ныть и хандрить – им неплохо было бы к ней подготовиться, чтобы, когда она произойдет, выглядеть, как говорится, на все сто.

Читайте также: