Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 апреля по 4 мая

Любовный гороскоп / © Associated Press

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Содержание Овен Рак Рыбы

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 28 апреля по 4 мая?

Овен

Овны вполне — и не впервые — могут столкнуться с таким явлением в их личной жизни, как служебный роман. Трудно сказать, каким будет его продолжительность — скорее всего, он угаснет так же быстро, как и начнется, и такому финалу желательно заранее подготовиться морально. Но то, что он оставит яркие впечатления и незабываемые воспоминании, звезды гарантируют, а это в наше не самое простое время уже немало.

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Рак

Ракам судьба может приготовить встречу с человеком, о котором давно ничего не знают, но при этом очень хотели бы повидать. Тем не менее такое свидание станет для представителей знака хоть и приятной, но все-таки неожиданностью, что которая сделает их, и без того скромных, застенчивыми и нерешительными. Звезды советуют им преодолеть эти качества, иначе они могут снова потерять из виду любимого на долгие годы.

Рыбы

Рыбам не стоит делать далеко идущие выводы из неосторожных слов своей второй половинки: скорее всего, любимый человек просто неудачно пошутил, и теперь готов на многое, чтобы загладить свою вину. Нежелательно устраивать ему скандал в данном случае он не поможет, а вот терпение и понимание способны творить настоящие чудеса. Результатом такой тактики станет не только примирение, но новая — яркая — страница в отношениях.

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