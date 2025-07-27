Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 июля по 3 августа

Любовь / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 28 июля по 3 августа?

Близнецы

Близнецы, которые пока еще не обрели личное счастье, смогут продвинуться на несколько шагов на дороге, которая ведет их к этой цели. Разумеется, они еще не получат официального предложения руки и сердца, но на приглашение переехать к своему партнеру — со всеми вытекающими отсюда последствиями — могут рассчитывать вполне. Главное, продемонстрировать не буйную, а иную — более сдержанную — реакцию на случившееся.

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Весы

Весам, которые недавно расстались с любимым человеком, звезды рекомендуют дать отношениям с ним второй шанс. Конечно, принято считать, что два раза в одну и ту же реку войти невозможно, но почему бы не попробовать, тем более, что для этого сложится благоприятная астрологическая обстановка. Также важно подумать о собственных ошибках: исправив их, наладить отношения со своим бывшим удастся гораздо быстрее.

Стрелец

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют обернуться и посмотреть вокруг: чувствуя одиночество, они в поисках человека, с которым хотели бы завести серьезные отношения, все время смотрят не в ту сторону. А все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд: достаточно обратить внимание на тех, кто находится рядом — скорее всего, любимый человек находится среди них, но представители знака этого не замечают.