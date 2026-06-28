Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 28 июня — 5 июля?

Телец

Тельцам, которые в последнее время перестали испытывать радость от общения с любимым человеком, но при этом не хотят ничего менять в отношениях с ним, все-таки желательно сделать выбор. Вариантов в таких случаях у них всего два: либо они оставляют все, как есть, и не нервничают по поводу того, чего не могут — или не хотят — изменить, либо отваживаются на резкие движения, которые перевернут их безмятежное существование с ног на голову.

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В любом случае им придется взять ответственность за происходящее на себя, что вряд ли понравится предстаивтелям знака, но, скорее всего, они все-таки решат отказаться от перемен.

Весы

Весам очень важно помнить: первое впечатление о новом знакомом, каким бы — позитивным или негативным — оно ни было, окажется самым правильным. Что бы они ни подумали об этом человеке впоследствии — при втором или третьем взгляде на него –уже не будет иметь никакого значения: возможно, они подтвердят первые выводы, возможно, опровергнут их.

Но это уже не будет иметь значения: все, что им необходимо, они узнают в первые минуты, а то и секунды, поэтому звезды просят быть очень внимательными — чтобы не упустить счастливый шанс, который поможет устроить личную жизнь.

Козерог

Козерогам не стоит поддаваться соблазну разрушить существующие в их жизни отношения ради новых, которые пока еще не обрели реальные черты, поэтому являются не столько реальностью, сколько мечтой. Конечно, принимать окончательное решение предстоит только самим представителям знака, поэтому звезды ни в коем случае не отговаривают их от него, но призывают лишний раз подумать о том, к каким последствиям это может привести.

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Особенно важно подумать о том, что такой поступок не впишется в их привычную стратегию — такое поведение не свойственно представителям знака, а значит, они впоследствии будут ими недовольны.

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