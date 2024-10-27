Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 октября по 3 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 28 октября по 3 ноября?

Телец

Тельцам не стоит цепляться за отношения, которые перестали их радовать, особенно если рядом находится человек, которого иначе как абьюзером не назовешь. Зачем позволять несостоявшемуся ни в одной жизненной сфере, а потому обозленному и желчному человеку портить свою жизнь? Похоже пришла пора расстаться с ним, тем более, что новый – достойный – кандидат на руку и сердце представителей знака уже, образно говоря, стоит на их пороге.

Дева

Девам стоит вспомнить о том, что в расставании с любимым человеком, которое произошло накануне, есть и значительная доля их вины, а, значит, винить в случившемся только своего партнера как минимум нелогично. Да и вообще не стоит жить прошлым – нужно сосредоточиться на событиях будущего, которые принесут представителям знака, много счастливых событий и приятных эмоций, но только в том случае, если они будут думать не только о себе, но и о других.

Стрелец

Стрельцам нужно отказаться от присущей им категоричности и не зарекаться от отношений с человеком, который настойчиво добивается их внимания. Представители знака почему-то решили, что он их не достоин, поэтому упорно игнорируют его желание познакомиться с ними поближе. Возможно, если дать этому поклоннику хотя бы один шанс, мнение – а, точнее предубеждение в его отношении постепенно рассеется, а затем и вовсе исчезнет.

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