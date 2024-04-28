Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 апреля по 5 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 29 апреля по 5 мая?

Овен

Овнам стоит помнить о том, что ревность еще никого не доводила до добра - ее проявление может привести негативным последствиям, начиная от ссор и конфликтов и заканчивая расставанием. К тому же в данном конкретном случае у представителей знака не будет для ее проявления никаких оснований, так что не стоит ставить под удар свои – счастливые – отношения.

Лев

Львам, похоже, ужасно надоело то, что любимый человек все время ходит вокруг да около, но при этом никак не отважится признаться в своих чувствах. У звезд есть для них приятные известия: скорее всего, именно в это время он – наконец-то! – сможет сделать первый шаг навстречу представителям знака, для которых самое главное – воспринять это со спокойным достоинством.

Скорпион

Скорпионам, которых раздражает неопределенность в отношениях с близким человеком, пора вызвать его на серьезный разговор и расставить, как говорят в таких случаях, все точки над "и". Из результатов таких "переговоров" можно будет сделать вывод: продолжать встречаться дальше, активизировав при этом общение, или закончить связь, которая – увы! – не имеет никаких перспектив.

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