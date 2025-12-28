Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 декабря по 4 января

Сердце на снегу / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 29 декабря по 4 января?

Овен

Овнам звезды советуют морально приготовиться к объяснению в люб. Они давно его ждут, но человек, с которым их связывает взаимная симпатия, никак не может осмелиться на такой — как ему кажется — решительный шаг. Возможно, предстаивтелям такого смелого и стремительного, но при этом нетерпеливого знака имеет смысл немного помочь ему, подтолкнув разговор к нужной обеим сторонам теме — партнер будет им за это благодарен.

Близнецы

Близнецы, которые пока еще не обрел личное счастье или недавно вышли из прежних отношений, н при этом не вступили в новые, могут встретить человека, который станет для них тем единственным, которого они давно ждали. Правда, произойти это может при достаточно сложных — и не всегда понятных — обстоятельствах, которые заставят предстателей знака насторожиться и даже отказаться от знакомства — звезды рекомендуют им подождать и не делать резких движений.

Водолей

Водолеи могут столкнуться с недопониманием в отношениях с любимым человеком, который, как им покажется, стал не таким, каким был еще недавно: он перестал понимать их с полуслова, во всем перечит, капризничает без всякого на то повода. В такой ситуации представителям знака очень важно взять себя в руки и в спокойном разговоре попытаться выяснить, что происходит с партнером — скорее он поверил сплетням, а, значит, его просто нужно разубедить.

