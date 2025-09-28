ТСН в социальных сетях

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 сентября — 5 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Любовь

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 29 сентября по 5 октября?

Рак

Ракам, которые — и они это прекрасно понимают — некоторое время назад упустили шанс на счастье в лично жизни, оттолкнув человека, испытывающего к ним искренние чувства, получат новую возможность восстановить отношения с ним. Главное, хотя бы на этот раз не поддаться эмоциям и стразу перед серьезными переменами в личной жизни, поскольку, упустив счастливый шанс и в этот раз, нового представители знака могут уже и не получить.

Стрелец

Стрельцам, которые, как правило, активно и настойчиво атакуют предмет своих чувств, звезды настоятельно советуют сменить тактику поскольку та, которую они используют обычно, в лучшем случае не даст никакого результата, а в худшем — приведет к противоблошному эффекту. Представителям этого стремительного — если не сказать, поспешного — знака будет трудно терпеливо ждать реакции любимого человека, но почему бы им хотя бы е попробовать?

Водолей

Водолеям, которые никак не могут решить, какого человека они хотят видеть рядом, пора определиться хотя бы с набором необходимых ему — внешних и внутренних — качеств. Невероятно, но факт: в результате такого анализа станет понятно, что тот, кто может стать избранником представителей знака, в последнее время находится рядом, но они по какой-о причине не обращали на них внимание. Похоже, пришло время, что называется, раскрыть глаза и сделать дл себя важные выводы.

