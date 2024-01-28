Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 января по 4 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 29 января по 4 февраля?

Телец

Не стоит бояться ссоры: если близкий человек будет упорно на ней настаивать, имеет смысл поддаться: отношений – прямо скажем, незначительный – конфликт не разрушит, напротив, он приведет к бурному примирению и ощущениям, которых они давно не испытывали. Главное, не прибегать к такому способу взбодрить отношения слишком часто – нежелательно привыкать к ссорам.

Лев

Львы могут почувствовать недовольством своим партнером, который – во всяком случае, так им покажется – будет уделять им слишком мало внимания. Постоянные упреки могут не лучшим образом повлиять на отношения, поэтому представителям знака стоит поостеречься, да и вообще, желательно думать не только о себе, но и о любимом человеке: эгоизм в любви – плохой союзник.

Козерог

Козерогам не стоит взвешивать на воображаемых весах знаки внимания, которые они оказывают близкому человеку и которые он оказывает им. Истинная любовь не выносит такого математического подхода – каждый должен отдавать то, что может, и принимать в подарок то, что считают нужным отдать ему, в противном случае речь идет не о чувствах, а о купле-продаже.

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