Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 3 по 9 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 3 по 9 февраля?

Телец

Тельцам – если они хотят сохранить отношения с близким человеком на нынешнем уровне, не говоря уже о том, чтобы вывести их на новый, более высокий – необходимо перестать на него давить, добиваясь той линии поведения, которая удобна именно им. Увы, принятие на веру установки, согласно которой другие тоже имеют право на собственную точку зрения, дастся представителям знака с трудом, но сделать это необходимо, если, конечно, они не хотят довести дело до разрыва.

Весы

Весам в личных отношениях самое важное – понять, чего они собственно от них хотят: такая определенность даст им возможность прекратить «колебательные» движения из стороны в сторону и выбрать один из двух вариантов. Скорее всего, это касается двух претендентов на их внимание и чувства, а в перспективе – руку и сердце. Представители знака с удивлением обнаружат, насколько легче и приятнее жить без сомнений, которые они постоянно в себе культивировать.

Козерог

Козерогам, которые привыкли держать под контролем все свои чувства и эмоции, какой бы жизненной сферы они ни касались, но личной жизни – особенно. Таким образом они избегают уязвимости, но – одновременно – лишают себя и любимого человека эмоций, которые и делают общение максимально приятным. Именно поэтому звезды и рекомендуют представителям знака снять свой неусыпный контроль и расслабиться – это сделает отношения крепче и нежнее.

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