Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 3 по 9 ноября

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 3 по 9 октября?

Телец

Тельцы могут почувствовать желание позвонить или написать человеку, с которым их в прошлом связывали романтические отношения, впоследствии по каким-то — возможно, не зависящим от их — причинам переставшие быть актуальными, звезды не советуют ему противиться. Конечно, нам часто твердят, что два раза в одну и ту же реку войти невозможно, но иногда имеет смысл попробовать: в жизни вообще — и в личных отношениях в частности — всегда есть место чуду.

Весы

Весам, умудрившимся обидеть близкого человека без всякого на то основания — просто потому, что у них было плохое настроение, и — наконец-то! — пусть и не сразу, осознавшим свою вину, необходимо сделать все для того, чтобы помириться. В противном случае отношения могут безнадежно испортиться, а этого допускать нельзя, так что, несмотря на присущий предстателям знак инфантилизм, желательно повести себя в соответствии со своим возрастом и статусом — то есть, разумно и с достоинством.

Рыбы

Рыбам — особенно тем из них, кто недавно пережил расставание с близким человеком — не стоит бесконечно печалиться по этому поводу. Похоже, пришла поря стряхнуть с себя гнет переживаний и начать смотреть на мир в целом — и отношения с окружающими людьми в частности — с позитивной точки зрения. Это особенно важною, если учесть, что судьба приготовила представителям знака новую — во всех отношениях знаменательную — встречу, главное — не упустить свой шанс.