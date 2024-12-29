Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 30 декабря по 5 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 30 декабря по 5 января?

Рак

Ракам звезды рекомендуют вспомнить традицию, согласно которой загадывать важное желание в новогоднюю ночь необходимо ровно в полночь – когда будут бить часы. У каждого из нас для такого случая существует свой ритуал – одни сжигают бумажку, на которой написано, что он хочет получить от Вселенной, другие съедают двенадцать виноградин. Главное не в этом, а в том, чтобы, загадывая желание, которое у них, скорее всего, будет связано с переменами в личной жизни, грамотно его сформулировать.

Скорпион

Скорпионам важно помнить, что не только праздничная ночь, но и первые дни нового года закладывают программу на все последующие двенадцать месяцев, поэтому от того, как мы их проведем – в том числе, и в отношениях с близкими людьми – зависит наше ближайшее будущее. Если представители знака решат, что им пора расставаться, значит, им необходимо предпринимать решительные шаги именно в эти дни, и наоборот: лучше времени для того, чтобы сохранить любовь, им не найти.

Козерог

Козерогам любимый человек наверняка приготовит к празднику приятный сюрприз – что-то такое, о чем они давно мечтали. Конечно, на то он и праздник, чтобы дарить подарки, но представителя этого – прямо скажем – скуповатого знака важно помнить, что такие поздравления не должны быть односторонними, и уж точно не стоит подходить к ним формально. Нужно учесть пожелания, которые высказывал в последнее время их партнер, и выбрать среди них то, что может порадовать его по-настоящему.

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