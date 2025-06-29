Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 30 июня по 6 июля

Любовь / © Associated Press

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Содержание Телец Козерог Водолей

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 30 июня по 6 июля?

Телец

Тельцов ожидает встреча с человеком, которого они давно не видели, но при этом не переставали думать о нем и — в тайне даже от себя самих — мечтали о встрече. Похоже, судьба услышала их просьбы и решила их удовлетворить, главное — не дать воли своему темпераменту и не испортить этим все дело. Представители знака вполне могут начать упрекать некогда — а в большинстве случаев и до сих пор — любимого человека в былых провинностях, а ему это не понравится.

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Козерог

Козероги — в силу присущей им практичности– не верят в чудеса, и совершенно напрасно это делают. Одним из таких чудес станет для них любовь с первого взгляда, которую они всегда отрицали даже на уровне вероятности. На этой неделе они могут встретить человека, который очарует их сразу — с первых минут знакомства, не успев сказать и слова. Главное, чтобы они вызвали соответствующую ответную реакцию — безответное чувство вряд ли устроит представителей знака.

Водолей

Водолеи — преимущественно те, кто на данный момент не состоит в отношениях, влюбившись, довольно быстро могут понять, что тот, кого они выбрали, не отвечают им взаимностью. Что ж, такое случается, и звезды не советуют им впадать в уныние. Во-первых, даже такая любовь все равно приносит в жизнь яркие краски, которые ее украшают и разнообразчят. А во-вторых, она позволяет наслаждаться тем, на что в другом случае не хватает времени — музыкой и поэзией.