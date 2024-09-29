Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 30 сентября по 6 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 30 сентября по 6 октября?

Близнецы

Близнецам придется выбирать между тихим семейным счастьем и многочисленными связами на стороне. При этом звезды настоятельно рекомендуют им хорошо взвесить последствия своих решений – не хотелось бы, чтобы они пожалели о них. Главное, выбрать тот вариант, который устроит их на все сто процентов, а уж каким он будет в плане морали и нравственности решать только им самим. .

Дева

Девам не стоит переделывать любимого ими человека, что называется, «под себя». Во-первых, скорее всего, у них из этой затеи ничего не получится, а во-вторых, она банально не имеет смысла. Возможно, партнер представителей знака не идеален, но, судя по всему, именно этим он их и привлекает. Если же им удастся клонировать самих себя, они сразу же потеряют интерес к таким – однобоким – отношениям.

Водолей

Водолеям нежелательно тратить время на то, чтобы добиваться ответной любви от человека, совсем ими не интересующегося. Драгоценную энергию, которая при этом уходит, можно потратить с куда большой пользой, обратив внимание на свой ближний круг – вне всякого сомнения, там найдется тот, кто давно и безнадежно влюблен в представителей знака. Не стоит упускать шанс выстроить гармоничные и перспективные отношения.

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