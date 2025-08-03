- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 августа
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — с 4 по 10 августа?
Овен
Овнам звезды советуют внимательно отнестись к новым людям, которые в это время появятся в ближайшем круге их общения. Проявив невнимательность или пренебрежение, представители знака могут лишиться серьезного шанса устроить свою личную жизнь наилучшим образом отыскав того, с кем их свяжет не только безумная страсть, но и взаимопонимание, что не менее, а иногда и более важно. Именно поэтому для них очень важно пристально смотреть на окружающих и слушать то, что они говорят.
Рак
Раки могут — как это и бывает в судьбоносных случаях — совершенно неожиданно встретят человека, которого знали некоторое время назад. Возможно, их связывало подобие романтических отношений, но представители знака никогда не рассматривали его в качестве серьезного кандидата на свою руку и сердце. Обстоятельства нынешнего времени буквально заставят их изменить свою точку зрения в сторону заинтересованности со всеми исходящими из этого последствиями.
Козерог
Козерогам не стоит безоговорочно верить всему, что скажут о любимом ими человеке окружающие — особенно те, у кого есть личная заинтересованность в том, чтобы очернить его и разрушить существующие отношения. Поэтому, прежде чем впадать в панику и начинать выяснять отношения на повышенных тонах, необходимо хорошо подумать, в чем состоит интерес так называемого «информатора» — скорее всего, все существующие сомнения отпадут сами по себе, без дополнительных моральных усилий.