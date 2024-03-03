Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 4 по 10 марта?

Овен

Овнам – с учетом их вспыльчивости – важно помнить, что чаще всего для ссоры вполне хватает нескольких минут, а для того, чтобы вернуть отношения в прежнюю – неконфликтную стадию, несколько дней, а иногда и недель. Выяснения отношений с любимым человеком могут оказаться бурными, но крайне важно вовремя остановиться, не доводя дело до серьезных проблем.

Лев

Львам не стоит вступать в отношения "на одну ночь" – сейчас не время для коротких и легкомысленных связей. Потратив на них время и, что особенно важно, эмоции, можно упустить то – единственное на всю жизнь – чувство, которое придет именно в это время. Чтобы впоследствии не жалеть об одной-единственной, но очень важной возможности, от "мелочевки" лучше отказаться – толку от нее не предвидится.

Рыбы

Выбирая между двумя поклонниками, предлагающими руку и сердце, нужно обратить внимание на того, кто проявляет о представителях знака настоящую, а не показную – пускающую пыль в глаза – заботу. Конечно, розочка вкупе с плюшевым сердечком – это приятно, но инфантильно, а вот стремление оплатить такси, чтобы любимый человек не шел домой по пустынным улицам, показатель настоящей любви.

Читайте также: