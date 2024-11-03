Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 4 по 10 ноября?

Рак

Ракам, надеющимся вернуть отношения с близким человеком, с которым их некоторое время назад разлучила ссора, стоит помнить о том, что нельзя два раза войти в одну и ту же воду, даже если этого очень хочется. Возможно, стоит сосредоточиться на новых отношениях, которые уже начались – или вот-вот начнутся – и постараться не допускать в них былых ошибок, разрушивших прежнюю связь.

Лев

Львам, которые переживают из-за размолвки с близким человеком, звезды настоятельно рекомендуют снизить градус пафоса, с которым они воспринимают собственную персону, и признать свою вину в случившемся. Любимый человек обязательно оценит их «жертву», а иначе поступок, при котором представители знака кому-то уступают, образов говоря, снимая корону», и не назовешь.

Козерог

Козерогам не стоит ничего скрывать от близких людей, даже если будет казаться, что эти сведения опорочат представителей знака. Не стоит недооценивать того, кого любишь – вряд ли их можно таким образом оттолкнуть. А вот если об этих фактах биографии станет известно из других источников, результат может оказаться прямо противоположным, а отношения разрушатся из-за лжи.

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