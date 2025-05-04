Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 5-11 мая

Любовь / © Associated Press

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Содержание Телец Дева Рыбы

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 5 по 11 мая?

Телец

Тельцам не стоит настаивать на своем во что бы то ни стало — это не только не поможет им наладить отношения с близким человеком, но и наоборот, еще больше осложнит их. Куда правильнее признать за ним право на свое собственное мнение, тогда и он — разумеется, при уважительном отношении — пойдет навстречу, а. стало быть, поводы для ссор и конфликтов рассеются сами по себе. Главное, не найти для них следующий — новый — повод, который приведет к новому витку напряженности.

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Дева

Девы — особенно те из них, чей статус в отношениях с близким человеком до сих пор не определен — могут рассчитывать на то, что он — наконец-то! — сделает решительный шаг, предложив официально оформить отношения. Не стоит бросаться ему на шею с криками радости — он слишком долго тянул со своими действиями, поэтому теперь должен подумать, но и затягивать ответ надолго не стоит — нельзя давать ему время на размышления чтобы снова не передумал.

Рыбы

Рыбам, которые до сих не устроили свою личную жизнь, а потому пребывают в тоске и одиночестве, звезды рекомендуют снизить уровень претензий, предъявляемых к своему потенциальному партнеру. Возможно, до сих пор они были настроены чересчур категорично, а потому сходу отметали ухаживания человека, которого заведомо считали недостойными своего внимания. Но стоит им сменить «фильтр», через который они смотрят на окружающих людей, как их жизнь улучшится.

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