Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 5 по 11 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 5 по 11 февраля?

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют сделать перерыв в работе и как следует это отдохнуть – таким образом они смогут не только восстановить силы, но и устроить личную жизнь. Именно на отдыхе, где бы они ни проводили время – на курорте или в путешествии, а то и просо гуляя в ближайшем парке – они встретят человека, который их заинтересует – впрочем, они тоже привлекут его внимание.

Весы

Весам не стоит отказываться от участия в публичных мероприятиях, будь то театральная премьера, вернисаж или концерт. Несмотря на связанную с наступающей весной усталость, выглядеть они будут великолепно, поэтому от поклонников придется отбиваться – к счастью, в переносном смысле этого слова. Но выбрать среди них того, кто станет спутником жизни – возможно, навсегда – представителям знака удастся.

Стрелец

Стрельцам непременно нужно сбросить груз обид, которые не только мешают им полноценно общаться с близким человеком, но и отягощают жизнь в целом. Впрочем, исправить ситуацию можно легко – достаточно обнулить список взаимных претензий и перезагрузить отношения, начав их с чистого листа. Правда, для этого нужен ответ на простой, но важный вопрос: хотят ли представители знака быть рядом с этим человеком?

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