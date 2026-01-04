Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 5 по 11 января

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 5-11 января?

Дева

Любые подозрения, которые могут возникнуть у Дев относительно поведения близкого им человека, необходимо подкреплять неопровержимыми доказательствами, в противном случае выяснение отношений не будет иметь никакого смысла — одна сплошная нервотрепка, которая, как известно, еще никого до добра не доводила. А если учесть, что поводов для сомнений у представителей знака в результате многочисленных проверок не окажется, то и подавно.

Весы

Весам давно пора выбрать, кто из двух — а то т трех — вызывающих у них чувства человек им действительно дорог, начать тесно общаться именно с ним, оставив других в покое. Если не сделать это сейчас, можно остаться, как говорят в таких случаях, с носом, то есть, потерять расположение всех своих симпатий, что станет для представителей знака серьезным ударом по самолюбию. О том, что сами во много — если не всем — виноваты, они при этом даже не подумают.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют отказаться от упреков, которыми они — то ли под влиянием плохого настроения, то ли по причине вредности характера — будут осыпать своего партнера. Во-первых, и им необходимо это знать, любимый человек ни в чем перед ними не виноват, даже если им кажется, что все происходит с точностью до наоборот. А во-вторых, при помощи агрессии — пусть даже и пассивной — им ничего добится не удастся.

