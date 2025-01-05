Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6-12 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 6 по 12 января?

Овен

Овнам – как и их партнерам, – которые постепенно начали уставать от отношений, звезды настоятельно рекомендуют вернут в них романтику. При этом совершенно не обязательно делать для этого решительные движения, нужно просто дать волю своей фантазии: необычная прогулка, подарок с намеком, неожиданное признание в любви – любые такие действия станут приятным сюрпризом для партнера.

Стрелец

Стрельцы – преимущественно те, кто на данный момент не состоит в отношениях, влюбившись, довольно быстро могут понять, что тот, кого они выбрали, нечего к ним не чувствует. Что ж, такое случается, и звезды не советуют им впадать в уныние. Даже такая любовь все равно привносит в жизнь яркие краски, которые украшают жизнь, к тому же не стоит терять надежду на взаимность.

Козерог

Козерогам стоит – хотя бы на время – отвлечься от работы и посмотреть по сторонам, причем, не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Вполне возможно, что рядом находится человек, который давно мечтает хотя бы о незначительном знаке внимания представителей знака. Стоит к нему присмотреться – а вдруг это именно тот, кого представители знака захотят назвать своей второй половинкой?

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